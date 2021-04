Covid-19: Duas máscaras duplicam proteção (Joe Biden já sabe)

#duasmascaras

Há meses que este blog começou a campanha pelo uso de duas máscaras ao mesmo tempo para aumentar a proteção contra a infecção do covid-19….estávamos certos.

Um estudo publicado pela revista especializada Jama Internal Medicine mostra que a razão não é tanto a soma de duas telas, mas sim o fechamento dos espacio mal ajustados no rosto.

Percebam que o presidente Joe Biden usa duas máscaras: a primeira, a N95, mais indicada e segura…e uma outra para ajustar mais ainda a primeira….e impedir a entrada do vírus via gotículas infestadas de sars cov-2 de uma terceira pessoa.

Reuters:

“Las mascarillas para procedimientos médicos están diseñadas para tener un potencial de filtración muy bueno según su material, pero la forma en que se ajustan a nuestras caras no es perfecta”, sostuvo Emily Sickbert-Bennett, profesora asociada de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte y autora principal de la investigación, en un comunicado.

(As máscaras para procedimento médicos estão desenhadas para ter um potencial de filtração muito bom, segundo seu material, mas a forma em que se ajustam a nossos rostos não é perfeita, sustenta Emily Sickbert-Bennett, professora associada de enfermidades infecciosas da Faculada de Mediciana da Universidade de Carolina do Norte e autora principal do estudo, num comunicado.)

(…)

Em tempo: oestadoacre estava e está certo…use duas máscaras….se possível a N95.

Em tempo 2: Biden, Lula…usam duas máscaras….eles têm informações privilegiadas…então…use também e fique atento aqui nas nossas informações sobre esse assunto.

J R Braña B.