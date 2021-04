Sem mudar política, violência policial não muda

#violenciapolicial

no ac

Pelo 2º ano consecutivo a polícia do Acre apresenta aumento na taxa de mortalidade pela polícia do Brasil. Os dados são do Monitor da Violência do G1. Os dados integram levantamento exclusivo feito pelo G1 dentro do projeto Monitor da Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Nos últimos seis anos, o Acre registrou a morte de 177 pessoas em confrontos com a Polícia Militar do Acre.

(…)

Em tempo: a polícia faz o que sociedade diz para ela fazer….e a violência policial é um dos mandamentos da sociedade…da classe média, especialmente….a prioridade é proteger a propriedade…quando deveria ser a vida.

Em tempo 2: mudar essa ideia de polícia que se tem no Brasil é outro desafio da sociedade…está superado esse modelo de polícia de confronto….de guerra por guerra à delinquência de toda espécie.

Em tempo 3: O Brasil precisa encerrar esse ciclo de país policial…estamos metido nesse atraso civilizatório e não conseguimos sair….o governo Bolsonaro nos afundou ainda mais nesse fosso…!

J R Braña B.