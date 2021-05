#batistaa

-Se eu for deputado vou dar o que falar na Assembléia…

-Quando eu fui vereador acabei com a sessão coruja

-Não nasci para agradar todo mundo

-Tenho a contribuir com a política boa

-Até agora não há novidade na atual gestão municipal de Tarauacá

-Quando eu for deputado vou entrar e sair pelas escadarias da Assembleia

-Eu nunca vou sair de Tarauacá.

Convidado desta segunda em oestadoacre, live foi Chagas Batista, político do município de Tarauacá.

Parte 1

Parte 2