Escola do Legislativo e TCE oferecem curso sobre Licitações às câmaras

Escola Legislativa e TCE oferecem curso sobre licitações para técnicos da Aleac e câmara de vereadores de todo o estado



Técnicos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e das Câmaras Municipais dos 22 municípios do estado iniciam nesta quarta-feira, 5, um curso sobre licitações oferecido pela Escola Legislativa da Aleac em parceria com o Tribunal de Contas do Acre (TCE).

A capacitação é o Curso Básico de Licitações com orientações na nova Lei N. 14.133/2021 e será ministrado pela administradora Ana Cristina Araújo, diretora de administração e finanças do TCE Acre.

Por conta da pandemia e a necessidade de continuar se evitando aglomerações, o curso que vai até a próxima sexta-feira, 7, vai ser totalmente online.

“Quando temos servidores mais bem preparados, o resultado também reflete nos nossos mandatos. Nosso compromisso é sempre fazer com que os servidores da Casa sempre tenham a oportunidade de mais aprendizado. Melhor ainda quando podemos estender isso às Câmaras Municipais”, destaca Nicolau Júnior, presidente da Aleac

