Vacina ‘Sputinik light’ em apenas uma dose (vídeo)

Vídeo abaixo

A Anvisa de Bolsonaro não liberou a Sputinik para que os governadores ampliassem a vacinação em seus estados, inclusive o Acre, que também está sendo prejudicado com a falta de doses suficientes para a população.

Da Sputinik V

Apresentando um novo membro da família Sputnik – uma dose única do Sputnik Light! É uma vacina revolucionária COVID-19 de uma injeção com eficácia de 80% – maior do que muitas vacinas de duas doses. O Sputnik Light dobrará as taxas de vacinação e ajudará a lidar com os picos epidêmicos

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 6, 2021