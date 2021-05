Vídeo: Alexandre Garcia…ocaso de um jornalista negacionista

#alexandregarcia

Vídeo abaixo

Alexandre Garcia, jornalista bolsonarista, apagou mais de 400 vídeos negacionistas, onde defendia o uso da cloroquina contra o covid-19. Motivo: medo de ser convocado para prestar depoimento à CPI da Pandemia, que acontece no senado.

E pensar que havia – ainda há – gente que idolatrava uma figura dessas…aqui no Acre, algumas rádios dos municípios transmitiam seus comentários reacionários nas manhãs quando ele era da Globo.

Hoje ele ficou sem saber o que dizer depois que seu colega na CNN o contestou…é o ocaso desse senhor.

Fugiram as palavras? Depois de apagar cerca de 400 vídeos onde defendia a cloroquina e o tratamento precoce, Alexandre Garcia, um dos maiores propagadores do negacionismo do Brasil, travou em entrevista. É impressionante como eles não aguentam ser confrontados com a verdade! pic.twitter.com/GPjjtFNvSw

— Manuela (@ManuelaDavila) May 6, 2021