#bomdia

Boa semana a todos…

ABC News

A gorila Kiki, mãe de cinco filhos, compartilha momento terno com a mamãe de um bebê de cinco semanas…assista:

MATERNAL BOND: Kiki the gorilla, a mother of five, shared a very tender moment with a woman visiting Boston’s Franklin Park Zoo with her 5-week-old baby. https://t.co/tmgUTxUTY2 pic.twitter.com/yNRBCVXeLx

— ABC News (@ABC) May 10, 2021