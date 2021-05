Picanha do churrasco de Bolsonaro custou 1,8 mil o quilo

#churrasco

No Extra (Grupo Globo), edição desta terça-feira, no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro abriu as portas do Palácio da Alvorada para alguns familiares e amigos, numa confraternização no último fim de semana. Nas imagens do evento, chamou atenção a embalagem personalizada, que armazenava a peça de carne, a “picanha do mito”. O produto é de um frigorífico em Goiás. E o quilo da iaguaria (mesma carne, mas em outra embalagem) custa R$ 1.799,99 reais.

Segundo informações obtidas no frigorífico, a peça com a embalagem que remete ao presidente não está disponível. A mesma carne, porém, pode ser adquirida no local com outro invólucro. Trata-se de da Picanha Wagyu, cuja peça tem, em média, 350 gramas e custa R$ 599, segundo valor divulgado na web. (…)

Em tempo: Pesquisa Atlas aponta crescimento de Lula e Bolsonaro para eleições 2022 – Em um eventual segundo turno das eleições, Lula bateria Bolsonaro, segundo a pesquisa. O petista cresceu 4.7 pontos neste caso, e venceria o atual presidente por 45.1 a 41 pontos. Segundo o Atlas, Bolsonaro também perderia para o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes (informação via JOTA)

Em tempo 2: Em um cenário sem o ex-presidente Lula no primeiro turno, Bolsonaro bateria, de forma disparada, qualquer um dos outros candidatos. Quem mais se aproxima é Fernando Haddad, que teria 17.4% dos votos contra 37.4% do atual presidente. (JOTA)