Vídeo: Sen Renan tornou-se essencial neste momento trágico do Brasil

#renancalheiros

Vídeo de resposta do senador Renan Calheiros ao presidente (sic) Bolsonaro

O senador Renan Calheiros é o político brasileiro mais talentoso com mandato no Congresso Nacional…não é à toa os 40 anos de mandato e duas vezes presidente do senado. Renan não perde a compostura…nasceu para a política…Digam o que quiser de Renan, mas ele joga o jogo da política….Renan é essencial para a CPI do covid-19…Essa CPI pode definir o futuro civilizado do Brasil ou não…asssista:

São inúteis as tentativas do presidente de tentar me intimidar.São infrutíferas as manobras para mandar o filho me ofender e a visita a MCZ para inaugurar obra já inaugurada. Minha resposta será trabalho e empenho.O país já sabe que Bolsonaro e bom senso não cabem na mesma frase. pic.twitter.com/CSY1UYYjjq — Renan Calheiros (@renancalheiros) May 13, 2021