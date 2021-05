Governador vai à Aleac e entrega LDO ao presidente Nicolau

#aleac

Nicolau Júnior recebe LDO das mãos do governador e agradece parceria do Executivo

Na manhã desta quarta-feira (19) o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), recebeu das mãos do governador Gladson Cameli, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que tem a previsão de revisão salarial de todos os servidores públicos do Estado.

O encontro, que aconteceu no gabinete do presidente do parlamento acreano, contou também com a participação do secretário da Casa Civil, Flávio Silva, dos deputados estaduais Roberto Duarte (MDB), Gerlen Diniz (Progressistas) e do primeiro secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

Após receber a peça da LDO, Nicolau Júnior agradeceu a parceria do Poder Executivo com o Legislativo. “Agradeço demais a visita do governador Gladson, ele tem sido um verdadeiro democrata, um parceiro da Assembleia”, disse o progressista.

O presidente da Aleac frisou ainda que a LDO será devidamente apreciada e discutida pelas comissões da Casa antes de ser encaminhada para votação em plenário. A previsão é que o documento seja apreciado antes do recesso parlamentar de julho.

“Sempre faço questão de reafirmar o comprometimento do Poder Legislativo com as ações do Executivo, precisamos estar alinhados para que sejam feitas as mudanças no Estado que o povo acreano merece. Seguirei empenhado para garantir uma relação de respeito, transparência e diálogo com o governo do Acre”, frisou Nicolau Júnior.

