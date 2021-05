#china

Apesar de Bolsonaro….

247

-A China, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida com a parceria de vacinas – escreveu pelo Twitter o embaixador do país asiático no Brasil, Yang Wanming. A liberação dos novos lotes de IFA permitirão a produção de 16,6 milhões de doses de imunizantes

Após diálogo com governadores, China libera insumos para vacinashttps://t.co/sSTVFrDiFU — Brasil 247 (@brasil247) May 20, 2021

Em tempo: senador Omar Aziz: ‘Amazonas foi cobaia’…assista