Cinco deputados do Acre dizem sim à MP que privatiza Eletrobras

#eletrobras

Cinco deputados federais do Acre votam favoráveis à MP que possibilita a privatização da Eletrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo e que é estatal.

(…)O modelo de desestatização (privatização) prevê a emissão de novas ações da Eletrobras, a serem vendidas no mercado sem a participação do governo, resultando na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União.(…)

Os deputados federais do Acre

Flaviano (MDB)

Jéssica Sales (MDB)

Vanda Milani (Solidariedade)

Jesus Sérgio (PDT)

Mara Rocha (PSDB)

Assista matéria da tv câmara abaixo: