Intolerância Religiosa: Nota do Instituto Ecumênico

#institutoecumênico

NOTA DO INSTITUTO ECUMÊNICO DIANTE DO CRIME DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Firmado no respeito, na valorização e no fortalecimento do diálogo inter-religioso como base de uma sociedade justa e democrática, o INSTITUTO ECUMÊNICO FÉ E POLÍTICA DO ACRE – IEFP/AC, vem a público externar seu mais veemente repúdio ao ataque insano dirigido contra a Filha de Santo Larissa Sppezápria, da Tenda de Umbanda Luz da Vida, ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano.

Ao expressar publicamente sua fé, Larissa fez-se instrumento da Paz, do Amor e da Verdade Divina, demonstrando sua confiança inabalável no Poder Supremo de Deus, fonte da Vida.

Por este motivo, foi violentamente atacada nas redes sociais por pessoa movida pelo ódio e pela intolerância. Atos daquela espécie merecem o repúdio das pessoas de bem, que buscam construir a paz e a fraternidade.

A intolerância religiosa ainda é um mal que atinge grande parte do mundo, chegando a causar inclusive guerras. Indivíduos que acalentam ideologias e atitudes de intolerância pelas religiões que sejam diferentes da sua, demonstram falta de compreensão, de bom senso e de respeito. São mentes insanas, desprovidas de sabedoria.

Somente a compaixão pela ignorância humana, pode elevar a nossa sociedade e transformar atos discriminatórios em fontes do respeito e da fraternidade que os Grandes Mestres, Mensageiros de Deus, vieram ensinar à humanidade. Aqueles que ainda alimentam o ódio, estão na contramão da história e da Senda do desenvolvimento espiritual da humanidade ao qual todos os seres são convidados.

O IEFP/AC pede que as Autoridades competentes façam justiça e que o crime cometido seja reparado. E assim, nossa sociedade possa dar mais um passo rumo à liberdade e à dignidade humana.

Força Larissa, Vida e Paz a Tenda de Umbanda Luz da Vida e a todos os focos da Luz Divina neste planeta!

Pelo Respeito, pela liberdade religiosa, pela fraternidade!

INSTITUTO ECUMÊNICO FÉ E POLÍTICA DO ACRE – IEFP/AC