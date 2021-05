Sen Petecão: Prefeitura de Rio Branco retoma Saúde Itinerante (v)

#saúdeitinerante

Senador Petecão

‘A convite da equipe de gestão do Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tive oportunidade de participar, nesta sexta-feira 21/05, de agendas. Pela manhã, a Convite do Secretário de Saúde, Frank Lima, prestigiei a retomada do programa de saúde Itinerante, que atenderá a população das comunidades da vila Jorge Kalume e os ramais do entorno com a realização de diversos serviços na área de saúde.

Em seguida, a convite do Prefeito Bocalom e do coordenador municipal de defesa civil, participei do lançamento da operação Dignidade para as famílias atingidas pela enchente.

Parabéns a gestão municipal pela parcerias. Nosso mandato está a disposição para continuar ajudando a população.’ Assista: