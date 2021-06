Apatia na pandemia: Governo agora fala em reformar escolas

#escolasreformas

E esse tempo todo que as escolas ficaram vazias (aulas foram remotas) não foi feito nem pensado em nada….Difícil assim! Inacreditável esse marasmo.

Após mais de um ano de pandemia de covid-19 (com escolas fechadas e aulas remotas) o @GovernoAcre fala em começar as reformas nas estruturas físicas…e ninguém pensou nisso há um ano??? — oestadoacre (@Oestadoacre) June 3, 2021

Anúncio do governo nesta quarta-feira

Governador GladsonC

Anunciamos um pacote com 11 medidas a serem implantadas para valorizar os profissionais da Educação no Acre. Além dessas 11 medidas, reafirmamos nosso compromisso com ações já implantadas:

• Pagamento da VDP no dia 3 de junho. Um investimento de quase R$ 17 milhões;

• Pagamento do PDDE 2020 para 95 escolas remanescentes;

• Pagamento do PDDE 2021, de grande parte das escolas que já entregaram os planos de ação. Investimento de mais de R$ 3 milhões.

Hoje reforçamos nosso dever e responsabilidade com os servidores da Educação. Estamos cumprindo a nossa palavra com esse setor tão importante para o desenvolvimento do estado.

Graças a Deus, uma das medidas anunciadas, e que já começou, foi a imunização dos profissionais da Educação, uma das reivindicações da classe.