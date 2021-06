Governo de PE quer uma ‘polícia que não atire nos olhos das pessoas’

#violenciapolicial

Trecho Final da NOTA do Governo de Pernambuco sobre o crime cometido por PMs contra um homem que foi atingido no olho com balas de borracha e ficou cego durante os protestos democráticos de sábado exigindo o Fora, Bolsonaro!

(…) tenhamos sempre uma polícia dura contra o crime, mas que seja guardiã dos direitos humanos e da cidadania.

Não uma polícia que atire no rosto das pessoas ou que impeça alguém ferido de ser socorrido, mas uma polícia que represente os anseios de uma sociedade pacífica, plural e democrática. Esses princípios são inegociáveis e deles jamais vamos abrir mão!

Muito obrigado!

Paulo Câmara – Governador

Luciana Santos – Vice Governadora

(…)