Lei Aldir Blanc: Documentário ‘Acre e sua raiz africana’ (v)

O documentário “Acre e sua raiz africana” registra a história do surgimento dos templos religiosos de umbanda e candomblé em Rio Branco, bem como, suas origens e resistências, tendo o intuito de preencher a lacuna do silenciamento da cultura afro-religiosa em nosso estado.

Esse documentário é o resultado do projeto “A história das religiões de matriz africana no Acre” que teve como objeto pesquisar como essas religiões chegaram aqui e compartilhar as vivências dos pais e mães de santo mais antigos da nossa cidade.

Em Rio Branco, segundo o último levantamento, existem 25 templos de umbanda, candomblé e ubandaime, cujos sacerdotes vivenciaram a chegada destas vertentes religiosas que se estabeleceram por aqui, entretanto, não há registros publicados sobre essa historicidade, O que é prejudicial aos acervos das religiões negras do Acre, pois nossos mais velhos (chamamos assim as primeiras pessoas há iniciar-se na religião) estão ficando idosos, em suas idades cronológicas, e como a nossa cultura é passada através da oralidade, acabamos por perder os registros dessas histórias acreanas.

O projeto foi aprovado pela Lei emergencial Aldir Blanc, por meio da Fundação Elias Mansour – Edital de cultura Afro-brasileira. Financiado pelo governo federal.

Ficha técnica

Produção de audiovisual: Iza Amsterdã

Direção de fotografia: Carina Cordeiro

Produção executiva: Nathânia Oliveira

Produção: Célio Gomes

Apoio Técnico: Elisson Campos

Fotografia: Ana Paula Sampaio

Direção: Sandra Buh

Pais e Mães de santo entrevistados:

Josimar dos Santos Eufrásio, Maria Francisca Alexandre, Maria Lúcia do Nascimento Nepomuceno, Claudia Moreira de Souza, Adélio Jorge Pereira da Silva e Virginia.

Designer gráfico: Luiz Squinelo

Arte Finalista: Gigliane Oliveira

Realização: Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa

Projeto aprovado na lei Aldir Blanc por meio da Fundação Elias Mansour – Edital de Cultura Afro-brasileira

Financiamento: Governo Federal e Governo do Estado do Acre

Em tempo: na segunda-feira, 7, oestadoacre, live vai conversar com Célio Gomes, presidente da Federação de Religiões de Matriz Africana – 20h ao vivo aqui neste site, no nosso canal no youtube, na nossa página no facebook e no Twitter.