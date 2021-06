Explicação: Motivo do Acre não receber a vacina Sputinik V agora

#sputinikv

Bem, como este blog publicou neste domingo não era tão difícil assim saber os motivos do não recebimento da vacina SputinikV pelo Acre nesta primeira remessa enviada aos estados do Nordeste.

A deputada Perpétua explicou os motivos a oestadoacre:

-Na compra dessa 1ª remessa de vacinas do Consórcio do Nordeste, o Acre ainda não estava no consórcio.

Entrou por articulação minha com o gov Flávio Dino que botei o Gov Gladson em contato com ele. Antes de acertar com o gov Flávio Dino (Maranhão) liguei primeiro p/ o gov Gladson incentivando-o a procurar o consórcio e adquirir nossas vacinas. Assumi ali o compromisso de intermediar com Flávio Dino e ainda de botar os 10 milhões de minhas emendas parlamentares p/ ajudar o governo nessas compras de vacinas.

Em tempo: tá explicado….por que o Acre não vai receber a Sputnik v neste primeiro lote.