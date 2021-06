Cepa América vai acontecer no Brasil (esperar o quê desses atletas?)

#cepaamerica

O futebol brasileiro é mais que alienante….é um esporte que ajuda o poder estabelecido a perpetuar suas políticas em favor de grupos poderosos.

A realização da Copa América será efetivada no Brasil porque somos uma nação que não é uma nação…somos um país que atua em favor de alguns grupos que detêm tudo e que mandam em tudo.

Não importa a esses grupos a tragédia do Covid-19…eles não foram afetados em nada…E ainda contam com a proteção do seu governo de plantão.

Mas não só: os jogadores, meninos pobres que viraram milionários, só pensam em seus contratos e só enxergam suas bolhas.

Tem sido assim desde sempre, com exceção de Afonsinho e Sócrates…!

Resta o boicote à audiência na TV a esse torneio da morte.

J R Braña B.