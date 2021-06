Moradia popular: ‘Nada de empurrar o pobre para longe do centro’

#moradiasrb

Moradia popular

(…)o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu em seu gabinete de trabalho, na sede da prefeitura com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Valmir Médici, para tratar da escolha de algumas áreas pertencentes ao Município para a construção de escolas, casas populares e creches.

De acordo com Valmir Médici, cumprindo determinação do prefeito, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) identificou algumas áreas de domínio do município que serão utilizadas para a construção dessas obras.

“O prefeito pediu e hoje viemos a apresentar as áreas identificadas pela equipe da Seinfrs”, informou Valmir Médici.(…)

-A gente quer construir o mais próximo do Centro, mais bem localizado possível. Nada de empurrar o cidadão, só porque é mais pobre, para fora da cidade, para a periferia. A prefeitura possui muitas áreas e a gente pode, em parceria com a iniciativa privada, utilizar esses espaços”, disse o prefeito Tião Bocalom.