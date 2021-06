Música da noite…♩♩♩♩♩

#musica

Anos 80….Olivia Newton John e John Travolta, no filme que foi sucesso…

A música é You’re The One That I Want (Você é quem eu quero)…era o auge das discotecas…e aqui em Rio Branco, o Fanta (filho de um dos empresários mais ricos daqueles tempos, dominava as pistas…

A letra é simples, para não dizer bobinha, mas o embalo fez a diferença à época…não tem como chamar versos fundamentais, mas são…

Travolta diz:

//Tenho calafrios, e eles estão aumentando

//E estou perdendo o controle

//Porque a energia que você está liberando

//É eletrizante!

Duas versões para você…:

Aqui a versão antiga, original…

E aqui em tempos de anos 2002…os dois (Olívia e Travolta) mais comedidos..

Boa noite….

J R Braña B.