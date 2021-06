#bocalommeioambiente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – no dia dedicado ao meio ambiente, planta uma árvore e chama o diretor do Horto, Justino Queiróz, que segurava uma colher de pedreiro, a fazer como ele: ‘Comigo é no braço..’

