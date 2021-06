#política

-A semana começa com uma boa prosa. Bom começo de diálogos entre PT, PSB, PCdoB, PSOL e PV. A firme intenção é a construção de um novo polo político democrático/popular olhando para o futuro do Acre e do Brasil. Primeiro passo – deputado Edvaldo Magalhães

Em tempo: preço do gás de cozinha aumenta pela 14ª vez, e o governo Bolsonaro alega que é por conta da variação do Dólar, como se os trabalhadores recebessem em Dólares….Não! Recebem em Real desvalorizado!