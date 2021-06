Variante Delta: Inglaterra recua no desconfinamento

#variantedelta

Público, P

O primeiro-ministro britânico acredita que a 19 de Julho dois terços da população estejam vacinados com as duas doses, permitindo uma “abertura total” do território inglês.

O plano de desconfinamento para Inglaterra previa o fim da maioria das restrições sanitárias para o dia 21 de Junho, mas o aumento de casos, devido à crescente predominância da variante Delta, obrigou o Governo a adiar o desconfinamento para 19 de Julho. O adiamento foi anunciado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Apesar das críticas e da pressão económica, Johnson afirmou que “é tempo de abrandar” para salvar “milhares de vidas através da vacinação” de milhões de pessoas, e para “dar um tempo extra ao Serviço Nacional de Saúde”.(…)