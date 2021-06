#angola

Oglobo

O embarque de 40 brasileiros de Luanda para São Paulo, na tarde do dia 8 de junho, selou o final da primeira etapa de uma crise que opôs a igreja Universal ao governo de Angola e criou tensão entre a igreja e o governo Jair Bolsonaro.

Com aquele último grupo, chegou a 99 o número de brasileiros deportados do país africano, dos quais são 58 missionários da denominação evangélica e os outros, seus parentes. Os números são do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

(…)