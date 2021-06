Google, rachaduras: De tão grande que pode….

OAKLAND, Califórnia – As sementes da queda de uma empresa, costuma-se dizer no mundo dos negócios, são plantadas quando tudo está indo muito bem.

É difícil argumentar que as coisas não estão indo muito bem para o Google. A receita e os lucros atingem novos máximos a cada três meses. A empresa controladora do Google, a Alphabet, vale US $ 1,6 trilhão. O Google se enraizou cada vez mais profundamente na vida dos americanos comuns.

Mas uma classe inquieta de executivos do Google teme que a empresa esteja apresentando rachaduras. Eles dizem que a força de trabalho do Google está cada vez mais aberta. Problemas de pessoal estão se espalhando para o público. Liderança decisiva e grandes ideias deram lugar à aversão ao risco e ao incrementalismo. E alguns desses executivos estão saindo e deixando todos saberem exatamente o porquê.

“Eu continuo sendo questionado por que eu fui embora agora? Acho que a melhor pergunta é por que fiquei tanto tempo? ” Noam Bardin, que ingressou no Google em 2013 quando a empresa adquiriu o serviço de mapeamento Waze, escreveu em um blog duas semanas depois de deixar a empresa em fevereiro.

“Os desafios da inovação”, escreveu ele, “só vão piorar à medida que a tolerância ao risco diminuir”.

Muitos dos problemas do Google, disseram executivos atuais e recentemente falecidos, derivam do estilo de liderança de Sundar Pichai, o afável e discreto presidente-executivo da empresa .

Quinze atuais e ex-executivos do Google, falando sob condição de anonimato por medo de irritar o Google e Pichai, disseram ao The New York Times que o Google estava sofrendo com muitas das armadilhas de uma grande empresa em desenvolvimento – uma burocracia paralisante, um preconceito em direção à inação e uma fixação na percepção pública.

Os executivos, alguns dos quais interagiam regularmente com Pichai, disseram que o Google não agiu rapidamente nas principais mudanças de negócios e pessoal porque ele ruminou as decisões e atrasou a ação. Eles disseram que o Google continuou a ser abalado por lutas culturais no local de trabalho e que as tentativas de Pichai de baixar a temperatura tiveram o efeito oposto – permitindo que os problemas piorassem, evitando posições difíceis e às vezes impopulares.

Um porta-voz do Google disse que pesquisas internas sobre a liderança de Pichai foram positivas. A empresa se recusou a disponibilizar Pichai, 49, para comentar, mas conseguiu entrevistas com nove executivos atuais e ex-executivos para oferecer uma perspectiva diferente sobre sua liderança.

(…)