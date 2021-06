#aterrosena

Juza Bispo (que integrava equipe de oestadoacre) assume a secretaria de meio ambiente do município de Sena Madureira e a primeira reunião com o prefeito aconteceu em Rio Branco, na Funasa, para tratar da retomada do projeto do aterro sanitário.

Em tempo: somente a capital, Rio Branco, tem aterro sanitário no estado.