Prefeitura de Sena: GladsonC vai à justiça e pede máquinas de volta

EM PLENO VERÃO, GOVERNADOR GLADSON CAMELI ENTRA NA JUSTIÇA EXIGINDO QUE PREFEITURA DE SENA MADUREIRA ENTREGUE MAQUINÁRIO

Em uma atitude que prejudica diretamente milhares de produtores rurais e a população em geral de Sena Madureira, o Governador Gladson Cameli (PP) entrou com uma ação na justiça para exigir que a Prefeitura Municipal entregue um Maquinário vinculado à Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (SEPA) cedido ainda no ano de 2013, pelo então Governador Tião Viana (PT) para auxiliar no Trabalho de Abertura e Reabertura dos mais de 2.740 km de ramais do município.

Com a justificativa de que o maquinário passará por um conserto, o governo pede a devolução imediata da patrulha mecanizada composta por duas Patrol, dois Caminhões Caçambas, Duas Pás Carregadeiras, um Rolo Compactador, e um Trator de Esteira, justamente no período do verão, época em que os trabalhos de Abertura de ramais são intensificados para dar acesso aos produtores rurais. (…)

