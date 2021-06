Estudo: Coronavac é eficiente em crianças de 3 a 17 anos (vídeo)

#coronavac

Comemorado pelo governador de SP, João Dória, matéria sobre o estudo publicado na revista Lancet saiu no JN…assista:

Mais um estudo que comprova a eficácia e segurança da vacina do Butantan, desta vez com crianças e jovens. A pesquisa foi realizada na China e publicada em uma das revistas científicas mais importantes do mundo, a Lancet. Confira no vídeo. #PodeConfiar #VacinaJá #Butantan120anos pic.twitter.com/lnglLO6JUJ

