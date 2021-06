Estudo mostra inflamação no coração após vacina maior que o esperado

#reuters

Agência Reuters, EUA

Inflamação do coração após injeções de COVID-19 maior do que o esperado em estudo com militares dos EUA

por Carl O’donnell

29 de junho (Reuters) – Militares dos EUA que foram vacinados contra COVID-19 apresentaram taxas de inflamação cardíaca acima do esperado, embora a condição ainda seja extremamente rara, de acordo com um estudo divulgado nesta terça-feira.

O estudo descobriu que 23 homens previamente saudáveis, com uma idade média de 25 anos, queixaram-se de dor no peito quatro dias depois de receberem uma injeção COVID-19. A taxa de incidentes foi maior do que algumas estimativas anteriores poderiam ter previsto, disse.

Todos os pacientes, que no momento da publicação do estudo haviam se recuperado ou estavam se recuperando de miocardite – uma inflamação do músculo cardíaco – receberam injeções feitas por Pfizer Inc (PFE.N) e BioNTech SE (22UAy.DE) ou Moderna Inc (MRNA.O) .

Os reguladores de saúde dos EUA acrescentaram na semana passada um alerta à literatura que acompanha essas vacinas de mRNA para sinalizar o raro risco de inflamação do coração visto principalmente em homens jovens. Mas eles disseram que o benefício das injeções na prevenção de COVID-19 claramente continua a superar o risco.

O estudo, que foi publicado no jornal médico JAMA Cardiology, disse que 19 dos pacientes eram militares que haviam recebido sua segunda dose da vacina. Os outros receberam uma dose ou foram aposentados do serviço militar.

As estimativas da população geral teriam previsto oito ou menos casos de miocardite nos 436.000 militares do sexo masculino que receberam duas injeções de COVID-19, disse o estudo.

Um painel externo de especialistas aconselhando os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos disse na semana passada que os relatos de miocardite foram maiores em homens e na semana após a segunda dose da vacina do que seria previsto na população em geral. Uma apresentação nessa reunião descobriu que a doença cardíaca aumentou a uma taxa de cerca de 12,6 casos por milhão de pessoas vacinadas.

Oito dos pacientes militares no estudo receberam exames de diagnóstico e mostraram sinais de inflamação do coração que não podem ser explicados por outras causas, disse o estudo. Os pacientes no estudo variaram de 20 a 51 anos.

O CDC começou a investigar a ligação potencial entre as vacinas de mRNA e miocardite em abril, depois que Israel sinalizou que estava estudando tais casos em pessoas que receberam a vacina Pfizer / BioNTech lá, e após um relatório de que os militares dos EUA também haviam encontrado casos.

Os reguladores de saúde em vários países estão conduzindo suas próprias investigações.

(Agência Reuters)