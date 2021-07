Permissionários do ‘Shopping Popular’ assinam contrato

#shoppingpopular

PMRB

Prefeitura de Rio Branco encerra assinatura de contratos de permissionários do Aquiry Shopping

A Prefeitura de Rio Branco encerrou na tarde desta quarta-feira, 30, a assinatura de contratos dos 487 permissionários do Aquiry Shopping. A solenidade de encerramento aconteceu no auditório do edifício-sede da Prefeitura e foi prestigiada pelo prefeito Tião Bocalom.

Apesar de já estarem ocupando o shopping popular há vários meses, os lojistas ainda não haviam formalizado sua adesão ao espaço de comercialização construído pelo município, o que impedia que os mesmos contratassem empréstimos, financiamentos bancários, fizessem compras para repor seus estoques, dentre outras transações comerciais.

De acordo com José Barbosa, assessor jurídico da administração do Aquiry Shopping, cerca de 70% dos lojistas compareceram para assinar seus contratos.

“Alguns porque estavam viajando, outros porque realmente chegaram atrasados, mas nós vamos entrar em contato com as pessoas que não compareceram, para que procurem a administração do shopping para assinar seus contratos”, enfatizou.

Hoje é um dia especial para a nossa gestão. Por que a alegria? Porque a partir de agora as pessoas que estão lá no shopping trabalhando para ganhar o pão-de-cada-dia terão mais segurança para o que estão fazendo. Porque até então elas tinham um contrato de apenas sessenta dias. Agora, com a assinatura de seus contratos, terão um prazo de 60 meses para trabalhar tranquilo”, concluiu.