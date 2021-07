Energia mais cara 52%: Como reduzir um pouco sua conta

#energia

Energia elétrica está 52% mais cara – veja como reduzir o consumo em até 50%

DSOP Educação Financeira, divulgação

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou no dia 29 de junho que aumentará em 52% o valor da bandeira vermelha patamar 2, taxa extra cobrada em junho na conta de luz. Ou seja, a população terá que reduzir em muito o consumo de energia, ou bagar bem mais caro.

Assim, a partir de julho, a taxa por 100 kWh passa de R﹩ 6,243 para R﹩ 9,49. Essas taxas são cobradas de acordo com as condições de geração de energia no Brasil e como teremos sérios problemas energéticos e hídricos nos próximos meses, é certo que a bandeira vermelha perdurará por um bom tempo.

A luz é uma despesa que absolutamente ninguém pode se livrar, porque hoje é praticamente impossível fazer qualquer coisa sem ter eletricidade em casa. No entanto, existem certas medidas que sempre se pode adotar para tornar a fatura o menor possível e economizar um bom dinheiro no final do mês.

Confira as dicas abaixo orientações que mostram como reduzir esse valor, sendo possível reduzir em até 50% da próxima vez que tiver que pagar por este serviço.

• Instale lâmpadas econômicas (Fluorescentes ou LED). Elas iluminam o dobro das lâmpadas clássicas (Incandescentes) e usam menos energia, além de que não é necessário trocá-las com tanta frequência;

• Descongele seu refrigerador regularmente e não fique abrindo-o toda hora. Essas medidas são importantes para que não consuma mais luz do que o necessário, já que é um dos aparelhos que mais a utiliza;

• Tenha cuidado com as temperaturas do seu ar-condicionado. No inverno não deve ir abaixo de 19 ° C e no verão, não deve subir acima de 24 ° C. Aparelhos de ar-condicionado é aquele que pode consumir mais luz sem que você perceba;

• Conecte seus dispositivos de áudio e vídeo somente quando for usá-los. Não os deixe conectados à corrente elétrica, mesmo que estejam desligados, porque continuam a usar a luz;

• Tente aproveitar melhor a luz natural dos seus quartos. De dia, pode não ser necessário acender as luzes se você tiver grandes janelas em sua casa;

• Limpe seus spots e lâmpadas regularmente. A poeira acumulada em sua superfície também pode fazer com que a luz emitida seja mais fraca, afetando a iluminação de sua casa;

• Em geral, a melhor coisa é desconectar todos os aparelhos que você não está usando, porque até 11% da energia elétrica é consumida por eles mesmo se eles estiverem em Stand by;

Com essas dicas, sua conta de luz será menor e com esta economia você pode direcionar para um produto de investimento .