UOl investiga, rachadinhas: A vida secreta de Jair (vídeo)

#uol

Material do Uol não vai derrubar o presidente ‘mito’, mas acaba com a lorota dita por esse desgoverno de que só os outros são desonestos….

Como se verá abaixo, há sempre milicos metidos nos escândalos…

Vai chegar o tempo em que muitos apoiadores de Bolsonaro terão vergonha de dizer que votaram no ‘mito’.

Ouça o estrago que a ex-cunhada de Bolsonaro faz:

Coluna da Juliana Dal Piva, UOL

Colega de Bolsonaro no Exército recolhia valores do esquema, diz ex-cunhada

Além do policial Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), um coronel da reserva do Exército atuou no recolhimento de salários do antigo gabinete de Flávio na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio). A informação é da fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro e assessora de Flávio entre 2008 e 2018. Andrea afirmou, em gravações inéditas obtidas pela coluna, que a maior parte do salário que recebia do gabinete do filho mais velho do presidente era recolhida pelo coronel da reserva do Exército Guilherme dos Santos Hudson.

O militar é tio de Andrea e de Ana Cristina Valle, segunda mulher do presidente. O coronel Hudson foi colega do presidente na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) nos anos 1970. Ele constou como assessor de Flávio na Alerj, de junho a agosto de 2018. No entanto, pessoas ouvidas pela coluna contam que ele era conhecido há anos como funcionário da família Bolsonaro e sempre transitou junto ao clã

Matéria na íntegra, aqui no Uol