Do presidente do Sindicatos dos Garis de Bujari, Antônio dos Santos Pinto, cobra respeito do prefeito do município.

Em tempo: segundo o ac, a primeira-dama do município explicou que os comissionados da prefeitura, voluntariamente, contribuem com dinheiro para ajudar famílias carentes da cidade.