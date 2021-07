Souza Araújo e Governo: Fim da parceria

#souzaaraújo

Após 25 anos de parceria

Sem repasse e assistência do governo do Acre há mais de seis meses, a Diocese de Rio Branco decidiu encerrar as tratativas com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) e não vai renovar o convênio da Casa de Acolhida Souza Araújo, que atende ex-hansenianos em Rio Branco. Sem recursos, o abrigo tem sofrido dificuldades e no último dia 24 teve a energia cortada por falta de pagamento. (…)

Em nota, a Diocese pede que os católicos continuem a ajudar a Casa de Acolhida Souza Araújo.