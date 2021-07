Covid-19: Acre regride à faixa amarela

#covid-19

G1-Acre

Avaliação do Comitê Covid reclassifica todos os municípios do Acre para a faixa amarela

Todos os municípios do Acre foram classificados na faixa amarela, que é de atenção, na avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 nesta sexta-feira (9). A regional do Alto Acre, que estava na faixa verde, regrediu para a faixa amarela. Já as regionais do Baixo Acre e Purus e Vale do Juruá e Tarauacá/Envira se mantiveram na fase de atenção. (…)

Com todos os municípios na fase amarela, todos os segmentos comerciais e igrejas podem funcionar com a capacidade de 50%. E o horário de funcionamento para bares e restaurantes fica estendido até a meia-noite.

As medidas são válidas para os próximos 15 dias. (…) Variante delta O coordenador do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, Marcos Malveira, também participou da coletiva e falou que a Saúde do Acre está em alerta com o avanço da variante Delta. O Brasil já tem 20 casos confirmados da variante, sendo que alguns são resultados da transmissão comunitária. (…)