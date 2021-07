#julianassange

-Quase todas as guerras que começaram nos últimos 50 anos foram resultado de mentiras da mídia.” —Julian Assange

"Nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies." —Julian Assange

