Petecão pede instalação de energia solar em municípios isolados

#petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) pediu prioridade na instalação de energia solar nos municípios isolados e zona rural do Acre. O pedido foi feito ao secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Chistiano Silva. A reunião aconteceu em Brasília, nesta quinta-feira (8), e contou com a participação do prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá (MDB).

✚Em decorrência da escassez de eletricidade em algumas regiões acreanas, centenas de famílias ficam isoladas e sem comunicação. Segundo Petecão, a energia solar, além de ser uma fonte limpa, é a solução principal e mais eficaz para sanar o problema de comunicação e levar mais qualidade de vida às pessoas.

✚Em Santa Rosa do Purus há pelo menos 36 comunidades totalmente isolada. Eles ficam incomunicáveis, em um tempo em que a informação e comunicação é vital. Precisamos urgentemente de universalizar o acesso à energia nessas localidades para podermos levar benefícios como internet, informação e acesso à educação”, disse Petecão.

✚O secretário informou que foram identificados aproximadamente 21.700 pontos que necessitam de energia solar no Acre. Segundo ele, o Programa Mais Luz na Amazônia pretende atender a demanda de energia elétrica na região até o ano de 2024, em parceria com a Energisa.