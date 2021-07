#cubagov

O primeiro secretário do PC cubano e presidente do país, Miguel Díaz-Canel, se dirige à nação após emergências sanitárias do covid-19, apagões elétricos e protestos de opositores nas ruas no fim de semana. Acompanhado de parte do governo, Miguel ofereceu a palavra ao ministro das Energia e Minas, Liván Arronte Cruz, para responder perguntas da imprensa.