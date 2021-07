#osgrandes

Messi, o melhor jogador de futebol do planeta – impede que companheiro do time puxe música provocativa ao Brasil…

–No, no, diz e faz gesto com o dedo indicador – quando começam a cantar ‘brasilero, brasilero’

Assista

JAJSIAJSKAKAKAK DE PAUL QUERIONDALO PUDRIR Y MESSI FRENANDOLO, TE AMO ARGENTINA pic.twitter.com/SqWQd8pStf — Joako CAMPEÓN DE AMÉRICA 🇦🇷🇦🇴 (@joaqu74) July 12, 2021