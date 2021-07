Petecão articula apoio ao ‘PL Paulo Gustavo’ (cultura acreana teria 34 Mi)

#cultura

O senador reuniu com entidades ligadas à cultura do município de Rio Branco e do Estado.

Senador Petecão:

‘Meus amigos, estive com o Lenine Alencar, do Conselho Municipal de Cultura, com a Flávia Burlamaqui, do Conselho Estadual de Cultura, e com o Pedro Henrique Lima, presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Na pauta, o apoio na articulação para aprovação do Projeto de Lei Paulo Gustavo, o PLP 73/2021. Com a aprovação, estima-se injetar mais de 34 milhões no setor cultural do Acre.

Eu fico muito preocupado com as famílias que ficaram sem renda por causa da pandemia. Sempre apoiei os movimentos juninos e as iniciativas culturais do nosso estado. Dessa vez, não vai ser diferente. Vou buscar apoio para aprovação porque sei que o setor da cultura é um dos mais prejudicados. Essa moçada precisa de ajuda neste momento difícil.’