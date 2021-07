Um ‘terrivelmente evangélico’ no STF indicado por Bolsonaro

#stf

Vamos ver qual será o comportamento dos senadores ao votarem essa indicação…

GGN

Bolsonaro oficializou a indicação do seu atual Advogado-Geral da União (AGU), André Mendonça, ao cargo máximo da Justiça no Brasil: o STF

(…)Pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, no Distrito Federal, André Mendonça chegou ao governo por indicação do militar do Exército Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal ligado à família Bolsonaro e indicado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira. Foi Mendonça quem indicou o pastor Milton Ribeiro para o Ministério da Educação.(…)

