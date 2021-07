Que TCE, que nada! Mazinho lança Escolinha do Flamengo

3senaflamengo

Sena Madureira

Tribunal de Contas de Estado quer que prefeito Mazinho Serafim, de Sena Madureira, devolva recursos por supostas irregularidades em pregão no município

Prefeito Mazinho:

‘Hoje (ontem) pela manhã tive a alegria em fazer o pré-lançamento da Escolinha Oficial do Clube de Regatas do Flamengo em nosso município. Uma parceria entre a nossa gestão e a Franquia do Clube Carioca no Acre.