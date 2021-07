Voto impresso: Entrar na luta política é vital (clique e vote Não!)

#votoimpressonão

A luta política não é moleza e não é para todos, mas é preciso resistir a esse desgoverno Bolsonaro e não permitir que o voto impresso retorne como o capitão quer…na verdade se o voto fosse somente impresso ele estaria defendendo o voto eletrônico…percebam que Bolsonaro cria confusão de propósito para ir tentando justificar a sua derrota em 2022.

Nunca uma denúncia de fraude com o voto eletrônico do TSE/TREs foi comprovada…nunca!…se o voto eletrônico no Brasil fosse essa fraude que Bolsonaro diz Lula não teria sido eleito jamais….o sistema não deixaria….e o sistema é contra o Lula e a esquerda, óbvio.

Entre no link do senado e vote, não! Por enquanto o não está perdendo…os minions estão agindo politicamente…temos que fazer o mesmo!

Em tempo: que contradição…a bancada bolsonarista toda votou a favor do fundo eleitoral, de quase 6 Bi para torrar nas eleições…precisa desenhar?!

J R Braña B.