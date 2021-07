Pres Nicolau elogia governador por chancelar leis que vão beneficiar população

#aleac

Nicolau Júnior elogia Gladson por sanções de leis que vão beneficiar a população acreana

O governador Gladson Cameli sancionou várias leis importantes para a população acreana na tarde desta segunda-feira, 19

Durante a solenidade, ocorrida na Biblioteca Pública em Rio Branco, foram sancionadas leis como o Novo Auxílio Temporário de Emergência em Saúde – ATS; a Majoração do adicional de insalubridade destinado aos servidores da saúde; a Isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; a criação do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda – PEC/GER-AC; o Orçamento da criança e do adolescente – OCAD e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Orgulhoso porque isso aqui também é o resultado do trabalho da Assembleia Legislativa. São projetos de lei que garante debatidos e aprovados pelos deputados. Parabéns ao governo e é claro ao parlamento estadual que trabalha comprometido com a população acreana”, destacou Nicolau Júnior, presidente da Aleac.

(Aleac)