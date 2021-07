#mascaras

Acabou a corrupção no Brasil…!

E máscaras N-95, as que a 99,9% das pessoas no Brasil não têm acesso….pois elas são as mais caras.

A matéria é do UOL, aqui

Governo Bolsonaro pagou R$ 78 milhões a mais por lote de máscaras KN95 https://t.co/KLRhP6yDce — DCM ONLINE (@DCM_online) July 20, 2021