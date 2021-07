Variante Delta: Covid sobe 80% em um mês no mundo

#covid80%

Variante Delta

Uol

Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa em Genebra que a pandemia vai terminar “quando o mundo escolher acaba com ela”. “Está em nossas mãos. Temos todos os instrumentos, podemos prevenir, podemos testar e tratar”, disse. Mas ele alertou que, nas últimas semanas, a tendência é alarmante e vai exatamente no sentido contrário. “Novos casos de contaminação e mortes continuam a subir. Foram 4 milhões de novos casos em uma semana. Nesse ritmo, vamos ultrapassar a marca de 200 milhões de infectados em duas semanas, sendo ainda que sabemos que esse é um número subestimado”, apontou.(…)

De acordo com Tedros, houve um aumento no número de novos casos de contaminação em 80% em um mês. Na África, as mortes aumentaram também em 80% em quatro semanas. “Isso é inaceitável”, disse Bruce Aylward, responsável por vacinas na OMS. “Só iremos reverter esse número se mudarmos de rota sobre quem recebe vacina”, disse.

Há risco da terceira onda coma variante Delta? (vídeo)

(…)