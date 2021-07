Bolsonaro acabou com lenda de que militares servem para…

#governo

Melhor ainda é namorar com general….ou ainda ser filha de militar e viver ‘casada’ sem casar no papel para receber pensão até os mil anos…Uma coisa Bolsonaro fez de bom: acabou com a lenda de que militares são bons para governar e administrar um país…não são!…..são ……………….e …………………e isso o mito ajudou a desnudar…valeu, Bolsonaro! – oestadoacre

Na Folha…

-Namorada de Pazuello já recebeu R$ 29,5 mil em diárias do Ministério da Saúde

Namorada de Pazuello já recebeu R$ 29,5 mil em diárias do Ministério da Saúde https://t.co/mKx3gP8M4S — Folha de S.Paulo (@folha) July 31, 2021