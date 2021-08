CNN: Reverendo queria vender vacina para municípios do Acre

#cpidosenado

CPI da pandemia no senado

Renata Agostini – CNN

E-mails mostram reverendo e sua entidade negociando vacinas com municípios

Em depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira, 3, o líder religioso negou que tenha tratado com prefeitos e com municípios.

E-mails obtidos pela CNN indicam que o reverendo Amilton Gomes de Paula e integrantes da entidade dirigida por ele tentaram vender vacinas a diversos municípios brasileiros. Em depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira, 3, o líder religioso negou que tenha tratado com prefeitos e com municípios.

No dia 25 de fevereiro, o reverendo enviou e-mail à secretaria-executiva da Associação dos Municípios do Acre (Amac), que representa as 22 cidades do estado. Nele, Amilton dizia que estava encaminhando uma “carta de informações” sobre vacinas da Astrazeneca, cuja venda seria feita “com viés humanitário”. A mensagem foi enviada do endereço [email protected] e é assinada pelo próprio Amilton Gomes de Paula. (…)