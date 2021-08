Presencial: Educação debate com gestores retorno às aulas

#retornoaulas

Educação debate com gestores retorno das aulas presenciais

A titular da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), Socorro Neri, reuniu-se na segunda-feira, 2, com os gestores do zoneamento das escolas do centro de Rio Branco e de alguns bairros da capital como o Bosque, para debater o retorno das aulas presenciais, que deve ser realizado de maneira híbrida.(…)

-É um momento de se fazer um esforço conjunto, de organizar nas escolas o ensino híbrido, de modo a vencer o ano letivo de 2021 e preparar o ano letivo de 2022, porque todos foram pegos de surpresa com esta pandemia, mas rapidamente os sistemas se organizaram para dar uma resposta possível – afirmou a secretária Socorro Neri.

A previsão para o retorno das aulas presenciais é o dia 8 de setembro. Os debates com os zoneamentos em Rio Branco e também com os coordenadores dos núcleos, cujos encontros serão realizados por videoconferência, são necessários para se ter noção de como essas aulas irão reiniciar.(…)